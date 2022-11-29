Федеральная сеть отелей купила базу отдыха в Свердловской области

Новые владельцы в том числе собираются доукомплектовать номерной фонд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная сеть отелей Amaks Hotels & Resorts купила базу отдыха «Остров сокровищ», которая находится в девяти километрах от Екатеринбурга. Об этом пишет «Коммерсант-Урал».

По данным издания, в следующем году новые владельцы собираются провести реконструкцию корпусов и бассейна, доукомплектовать номерной фонд, а также создать медицинскую базу.

- Мы будем переквалифицироваться в санаторий-профилакторий. Можно сказать, что это будет филиал «Усть-Качки», но с меньшим набором предоставляемых медицинских услуг, которых здесь не требуется, рассказала изданию генеральный директор входящего в Amaks Hotels & Resorts пермского курорта «Усть-Качка» Татьяна Грибачева.

Она также отметила, что собственники планируют довести в 2023 году среднегодовую загрузку комплекса до 60%, сейчас она составляет вдвое меньше.