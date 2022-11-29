Певица Глюкоза поможет уральцам выиграть миллион рублей

Певица станет ведущей конкурса Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге пройдет кастинг парикмахеров в новый проект ТНТ. В новом шоу «Битва мастеров» участники смогут побороться за звание лучшего и денежный приз.

- 16 лучших стилистов по волосам продемонстрируют свои уникальные умения в борьбе за 1 000 000 рублей и звание лучшего парикмахера страны. Помогут им в этом профессиональные наставники и ведущая ГлюкоZa Наталья Ионова, - рассказали на ТНТ.

Наставники разделят участников на две группы и давать им самые разные задания, чтобы проверить на стойкость и профессионализм. Им предстоит придумать и создать свадебную прическу, образ для съемок в музыкальном клипе и даже стиль для персонажа нового сериала ТНТ.

До финала конкурса дойдут трое лучших. Но только один из них получит главный приз.

В Екатеринбурге кастинг пройдет 5 декабря. Анкету можно заполнить на сайте tnt-online.ru.