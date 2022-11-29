Смог задержится в Свердловской области до начала зимы

Смог продержится в Екатеринбурге еще два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накрыл смог, который продержится в регионе до 20 часов 30 ноября. Об этом со ссылкой на региональных синоптиков пишет ИА «Уральский меридиан».

На протяжении двух суток в Екатеринбурге и Свердловской области фиксируются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей погодные условия. Специалисты объявили первую степень опасности.

Слабый ветер будет фиксироваться в Свердловской области 1 декабря, поэтому вполне возможно продление предупреждения о смоге. Отметим, что 30 ноября в Екатеринбурге придет небольшое потепление: на улице будет всего -11 градусов.