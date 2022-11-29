В Екатеринбурге бортпроводницу восстановят на работе и выплатят ей более 100 тысяч

Женщина больше трех лет работала структурном подразделении авиакомпании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бортпроводницу восстановят на работе и выплатят ей заработную плату за время вынужденного прогула свыше 100 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Все дело в том, что в июне 2022 года женщину уволили из авиакомпании, когда сокращали штат. После этого на защиту трудовых прав бортпроводницы встала прокуратура.

- Работодателем нарушена процедура сокращения работника, выразившаяся в создании иного структурного отделения и переводе в него ряда работников, в нарушении сроков уведомления о предстоящем увольнении, в неознакомлении с ним сотрудника под подпись, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре также отметили, что женщина больше трех лет работала в структурном подразделении авиакомпании.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск местной жительницы, восстановив женщину в ранее занимаемой должности бортпроводника. Решение суда не вступило в законную силу.