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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:11

В Екатеринбурге бортпроводницу восстановят на работе и выплатят ей более 100 тысяч

На защиту трудовых прав женщины после ее увольнения встала прокуратура
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Женщина больше трех лет работала структурном подразделении авиакомпании

Женщина больше трех лет работала структурном подразделении авиакомпании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бортпроводницу восстановят на работе и выплатят ей заработную плату за время вынужденного прогула свыше 100 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Все дело в том, что в июне 2022 года женщину уволили из авиакомпании, когда сокращали штат. После этого на защиту трудовых прав бортпроводницы встала прокуратура.

- Работодателем нарушена процедура сокращения работника, выразившаяся в создании иного структурного отделения и переводе в него ряда работников, в нарушении сроков уведомления о предстоящем увольнении, в неознакомлении с ним сотрудника под подпись, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре также отметили, что женщина больше трех лет работала в структурном подразделении авиакомпании.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск местной жительницы, восстановив женщину в ранее занимаемой должности бортпроводника. Решение суда не вступило в законную силу.