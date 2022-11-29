Сотрудники использовали моющее средство для мытья посуды, не разрешенное для использования в предприятиях общественного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде из-за антисанитарии закрыли кафе «Хороший вкус» на улице Российской, 19. Нарушения несли угрозу жизни и здоровью посетителей точки общественного питания.

- Не представлен график (журнал) проведения влажных уборок. Нарушаются требования к хранению уборочного инвентаря, а именно: инвентарь для уборки обеденного зала и кухни хранится в туалете для сотрудников. Отсутствует инвентарь для уборки туалетов и ряд других нарушений в технологии хранения и приготовления продуктов питания, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Кроме того, выяснилось, что сотрудники использовали бытовое моющее средство, не разрешенное для использования в предприятиях общественного питания для мытья столовой посуды и приборов.

Судебные приставы Ревдинского районного отделения за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения по решению суда приостановили деятельность кафе на 21 сутки.