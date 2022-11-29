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НовостиОбщество29 ноября 2022 4:06

В Екатеринбурге прокуратура проверит ТСЖ «Чайковского 12» после пожара, в котором погибли две женщины

Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения требований противопожарной безопасности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге прокуратура проверит ТСЖ «Чайковского 12» после пожара, в котором погибли две женщины и пострадали три человека.

- Прокуратура района по данному факту организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности ТСЖ «Чайковского 12», осуществляющего управление многоквартирным домом, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также прокуратура выясняет обстоятельства случившегося и контролирует проведение доследственной проверки. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем или из-за неисправности электротехнического оборудования.