Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге прокуратура проверит ТСЖ «Чайковского 12» после пожара, в котором погибли две женщины и пострадали три человека.

- Прокуратура района по данному факту организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности ТСЖ «Чайковского 12», осуществляющего управление многоквартирным домом, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также прокуратура выясняет обстоятельства случившегося и контролирует проведение доследственной проверки. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем или из-за неисправности электротехнического оборудования.