Горожане отметили, что в морозы запах воды заметно усилился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга жалуются на неприятный запах воды из крана. Жалобы поступают из разных районов города.

- Вода пахнет тухлыми яйцами, только открываешь кран - от этой вони сразу тошнит, - поделилась читательница E1.RU.

Горожане отметили, что в морозы запах воды заметно усилился. В Екатеринбургской теплосетевой компании объяснили, что происходит.

- На теплоисточники поступает вода, которую поставляет «Водоканал». Лето было жаркое, в водоемах скопились органические соединения биомассы, которые начинают разлагаться при высоких температурах, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЕТК». - При похолодании, соответственно увеличивается температура горячей воды (или техническим языком - теплоносителя) в трубах системы теплоснабжения. В домах, где открытая схема горячего водоснабжения, во внутридомовых системах потребителей при повышении температуры органические соединения разлагаются и дают запах.

В Роспотребнадзоре жителям Екатеринбурга в таком случае советуют обращаться в управляющую компанию либо в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.