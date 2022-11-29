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НовостиОбщество29 ноября 2022 3:37

Жители Екатеринбурга жалуются на неприятный запах воды из крана

В теплосетевой компании объяснили, что происходит
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Горожане отметили, что в морозы запах воды заметно усилился

Горожане отметили, что в морозы запах воды заметно усилился

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга жалуются на неприятный запах воды из крана. Жалобы поступают из разных районов города.

- Вода пахнет тухлыми яйцами, только открываешь кран - от этой вони сразу тошнит, - поделилась читательница E1.RU.

Горожане отметили, что в морозы запах воды заметно усилился. В Екатеринбургской теплосетевой компании объяснили, что происходит.

- На теплоисточники поступает вода, которую поставляет «Водоканал». Лето было жаркое, в водоемах скопились органические соединения биомассы, которые начинают разлагаться при высоких температурах, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЕТК». - При похолодании, соответственно увеличивается температура горячей воды (или техническим языком - теплоносителя) в трубах системы теплоснабжения. В домах, где открытая схема горячего водоснабжения, во внутридомовых системах потребителей при повышении температуры органические соединения разлагаются и дают запах.

В Роспотребнадзоре жителям Екатеринбурга в таком случае советуют обращаться в управляющую компанию либо в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.