На Урале завершились поиски 10-летнего мальчика

Пропавшего в Артемовском мальчика нашли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Артемовском Свердловской области накануне, 28 ноября пропал 10-летний мальчик. Ребенка разыскивали полицейские и волонтеры. Ночью поиски были завершены.

- Найден, жив! Спасибо большое за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Ранее мы писали, что в Свердловской области завершились поиски девятилетнего мальчика, который пропал 22 ноября в Арамили, возвращаясь из школы домой.

Отметим, что в среднем в месяц в Свердловской области пропадает 11 детей. Как правило, дети уходят из дома, не предупредив родителей и пренебрегая правилами безопасности. Здесь «Комсомолка» собрала истории семи детей, которые пропали в нашем регионе с 2005 по 2019 год и так и не вернулись домой.