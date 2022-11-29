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НовостиОбщество29 ноября 2022 3:24

На Урале завершились поиски 10-летнего мальчика

Ребенка разыскивали полицейские и волонтеры
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пропавшего в Артемовском мальчика нашли

Пропавшего в Артемовском мальчика нашли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Артемовском Свердловской области накануне, 28 ноября пропал 10-летний мальчик. Ребенка разыскивали полицейские и волонтеры. Ночью поиски были завершены.

- Найден, жив! Спасибо большое за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Ранее мы писали, что в Свердловской области завершились поиски девятилетнего мальчика, который пропал 22 ноября в Арамили, возвращаясь из школы домой.

Отметим, что в среднем в месяц в Свердловской области пропадает 11 детей. Как правило, дети уходят из дома, не предупредив родителей и пренебрегая правилами безопасности. Здесь «Комсомолка» собрала истории семи детей, которые пропали в нашем регионе с 2005 по 2019 год и так и не вернулись домой.