В Кольцово задержали пассажира за курение электронных сигарет в туалете самолета

В дежурной части на молодого человека составили два протокола Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово 26 ноября в дежурную часть Линейного отдела МВД России от диспетчера службы организации пассажирских перевозок поступило сообщение, что к борту приземлившегося самолета из Хабаровска требуется наряд полиции.

Нарушителем спокойствия оказался 23-летний житель Оренбургской области, куривший электронные сигареты в туалете во время полета.

- Сотрудники транспортной полиции напоминают, что курение на борту воздушного судна запрещено. Запрет на курение на борту воздушного судна - необходимое требование для обеспечения безопасности авиапассажиров, - отметили в пресс-службае УТ МВД России по УрФО.

В дежурной части на молодого человека составили два протокола по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение запрета потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира».