В Нижнем Тагиле сокращен срок расселения жильцов аварийного дома

Уральцы жили в аварийном доме 4 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижнетагильская прокуратура помогла добиться жильцам аварийного дома разумных сроков расселения на новое место жительство. Еще в 2018 году многоэтажку признали подлежащей сносу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Четыре года назад администрация города признала дом по улице Хохрякова, 2А аварийным. Однако расселение жителей этого дома назначили до 1 ноября 2026 года. После обследования здания, удалось выявить его ненадлежащее техническое состояние, множество повреждений и разрушенных конструкций.

- С учетом указанных обстоятельств срок расселения многоквартирного дома является неразумным, не учитывает конструктивные особенности дома, показатели его технического и санитарно-эпидемиологического состояния. Замедление расселения жильцов вышеуказанного многоквартирного дома влечет угрозу их жизни и здоровью, так и иных лиц, - объяснили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура отправила исковое заявление в суд о признании установленных для расселения сроков не разумными и установке других. Суд удовлетворил требование в полном объеме.