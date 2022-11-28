Автобусное направление Челябинск-Екатеринбург вошло в рейтинг самых популярных маршрутов

Маршрут занял девятое место в топе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Направление Челябинск-Екатеринбург вошло в топ-20 самых популярных автобусных маршрутов за 2022 год. Об этом сообщил аналитический центр билетного оператора Туту.ру.

Билет на данный маршрут на сегодняшний день стоит 704 рубля в одну сторону. Это меньше среднего чека за поездку по России.

- Средний чек за билет по России этой осенью находится на уровне 980 рублей в одну сторону, а за билет за границу платят в среднем 3 276 рублей, - пояснили в сообщении.

Маршрут Челябинск-Екатеринбург в 2022 году занял 9 место в рейтинге. В прошлом году он был на 16 строчке топа.

Самыми популярными стали направления Москва — Ростов-на-Дону, за билет платили в среднем 1 929 рублей в одну сторону. На втором месте по спросу направление Москва — Переславль-Залесский, на третьем месте маршрут Москва — Воронеж.