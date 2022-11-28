В Екатеринбурге в районе Автовокзала загорелась многоэтажка

На месте работают 22 пожарных Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге вечером 28 ноября в районе Автовокзала произошел пожар в доме по адресу улица Чайковского, 12. В девятиэтажке загорелся третий этаж, сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ по Свердловской области.

- Прибывшие пожарные подразделения установили, что произошло возгорание в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома. На месте работают 22 человека личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МСЧ.

На данный момент жителей дома эвакуируют спасатели. А у самого дома дежурят пожарные машины.

Ранее в Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажке. Погиб 35-летниц мужчина. Пламя вспыхнуло в его квартире из-за замыкания электропроводки. Пять жильцов дома эвакуировались до прибытия пожарных.

В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и восемь человек личного состава дежурных караулов.