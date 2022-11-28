Почта России в Свердловской области из-за сезонных распродаж уже обработала 1 миллион посылок

Объем работ курьерской почты увеличен в два раза Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Свердловской области с начала ноябрьских распродаж Почта России обработала уже один миллион посылок. Как рассказали в пресс-службе Почты России, такой ажиотаж будет сохраняться до конца марта.

Объем работ курьерской почты увеличен в два раза, по сравнению с предыдущими месяцами этого года. Из одного миллиона обработанных посылок за ноябрь, 32 процента это международное пересылки. По прогнозам компании, в феврале будет 1,2 миллиона отправлений.

- Рост объемов почтовых отправлений связан с развитием Интернет-торговли. В ноябре уже состоялось несколько крупных распродаж, включая «Всемирный день шопинга», «Киберпонедельник», «Черная пятница». После ноября ожидается новогодний поток почты, - прокомментировали в пресс-службе почты.

Сейчас особенной популярностью пользуются цифровые сервисы почты для отправки и получения посылок. Это разгружает сотрудников и ускоряет очереди в отделениях.