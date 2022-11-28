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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 17:39

В Екатеринбурге ссора двух сожителей закончилась поножовщиной

В конфликте пострадала 36-летняя женщина
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ссора сожителей закончилась поножовщиной, в которой пострадала 36-летняя девушка. В полицию обратились медики, которые прибыли на вызов на улицу Агрономическую и нашли в жилище пострадавшую с ранением груди.

- С колото-резаным ранением грудной клетки ее госпитализировали в городскую больницу № 36. У нее выявлена проникающая рана грудной области. Согласно справке, ей причинен тяжкий вред здоровью, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Искать виновника долго не пришлось, им оказался 36-летний мужчина, который и проживал с пострадавшей. В тот день они вместе выпивали алкогольные напитки, и в какой-то момент между ними произошел конфликт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», теперь нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.