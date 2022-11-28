В колонии Нижнего Тагила заключенному пытались передать почти 400 граммов «запрещенки»

Груз предназначался для 35-летнего мужчины. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В колонии Нижнего Тагила осужденному пытались передать почти 400 граммов дрожжей, которые на территории учреждения являются запрещенным веществом. Подозрительную посылку в печенье принесла 24-летняя девушка.

- Груз предназначался для 35-летнего мужчины. Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, влечет наложение административного штрафа, - напомнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в СИЗО-3 Нижнего Тагила осужденному пытались передать телефон в посылке с печеньем. Запрещенную посылку обнаружили 26 сентября в помещении для досмотра посылок и бандеролей.

Посылка предназначалась для осужденного по статье 212 ч. 2 Уголовного кодекса РФ к 4 годам 6 месяцам и 5 дням лишения свободы.