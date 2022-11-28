Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 17:12

В Каменске-Уральском сотрудники местного предприятия требуют выплат сверхурочных через прокуратуру

Шестерым работникам задолжали больше 10 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Сотрудникам предприятия не оплатили больше 10 тысяч

Сотрудникам предприятия не оплатили больше 10 тысяч

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Каменске-Уральском шесть бывших сотрудников ООО «СК-Энергоактив» обратились в прокуратуру. Предприятие задолжало им больше 10 тысяч по оплате сверхурочных. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура руководителю ООО «СК-Энергоактив» внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также возбудила в отношении директора организации административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе.

Директора ООО «СК-Энергоактив» удалось привлечь к административной ответственности.

Поскольку нарушения предприятия фактически не были устранены, прокуратура направила в суд исковые заявления. Тем самым пытаясь взыскать задолженности по неполной выплате зарплаты и компенсации за просрочку выплат. В суде встали на сторону бывших сотрудников.

Фактической восстановление трудовых прав и выплаты остаются на контроле прокуратуры.