В Каменске-Уральском сотрудники местного предприятия требуют выплат сверхурочных через прокуратуру

Сотрудникам предприятия не оплатили больше 10 тысяч Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Каменске-Уральском шесть бывших сотрудников ООО «СК-Энергоактив» обратились в прокуратуру. Предприятие задолжало им больше 10 тысяч по оплате сверхурочных. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура руководителю ООО «СК-Энергоактив» внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также возбудила в отношении директора организации административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе.

Директора ООО «СК-Энергоактив» удалось привлечь к административной ответственности.

Поскольку нарушения предприятия фактически не были устранены, прокуратура направила в суд исковые заявления. Тем самым пытаясь взыскать задолженности по неполной выплате зарплаты и компенсации за просрочку выплат. В суде встали на сторону бывших сотрудников.

Фактической восстановление трудовых прав и выплаты остаются на контроле прокуратуры.