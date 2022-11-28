Средняя зарплата жителей Свердловской области составила 54 тысячи рублей

Обладателями самых высоких зарплат стали работники IT-сферы Фото: Артем КИЛЬКИН

Средняя зарплата свердловчан на год выросла на 13 процентов. По данным Свердловскстата, на данный момент она составляет 54,5 тысячи рублей.

Обладателями самых высоких зарплат стали работники IT-сферы. Они в среднем получают 89,5 тысяч рублей. У них доход стал выше на 20,6 процента. Ученые зарабатывают 88 тысяч, это больше на 18 процентов, чем в прошлом году. А финансисты и страховщики получают 83 тысячи рублей. Их доходы выросли на 8,7 процентов с 2022 года.

Меньше всех заработная плата у сотрудников общепита и гостиниц. Они в среднем зарабатывают не больше 28 тысяч рублей. Зарплата работников сельского хозяйства в Свердловской области составляет 41,5 тысячу рублей. Это на 7,4 процента больше, чем за прошлый год.

- Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, была ниже уровня августа 2021 года на 0,1%, июля 2022 года – на 2,1% и января-августа 2021 года – на 1,0%, - сообщили в пресс-службе Свердловскстата.