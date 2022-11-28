В Екатеринбурге местный житель избил и ограбил консьержку

Как оказалось, злоумышленник проживает в этой же многоэтажке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 42-летний мужчина напал на 63-летнюю консьержку и отобрал у нее мобильный телефон. Инцидент произошел в жилом доме на улице Крылова, на сообщение о нем приехали бойцы Росгвардии.

Прибыв на место, силовики выяснили, что женщину действительно избили и ограбили. Как оказалось, злоумышленник проживает в этой же многоэтажке.

- Росгвардейцы сообщили ориентировку о розыске подозреваемого другим группам задержания. Преступника поймали на улице Крауля. При опросе он подтвердил свою причастность в содеянном. Похищенный у вахтерши телефон он собирался сбыть за вознаграждение, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

При этом мужчина уже проходит по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении новых материалов.