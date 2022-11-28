В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль «Кинопроба»

Ельцин-центр выбран одной из площадок фестиваля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 декабря стартует международный фестиваль «Кинопроба». Это событие пройдет уже 19 раз в столице среднего Урала.

- Уникальный формат мероприятия предполагает помимо конкурсной и информационной программы мастер-классы для всех, кто использует анимационные и видеотехнологии как в художественных, так и в прикладных целях, - рассказали в администрации города.

В 2022 году на фестиваль поступило более 500 заявок юных кинематографистов из разных городов и стран. Для финального показа отобрали 127 картин. Каждая из них длится не более получаса.

Свои работы представят студенты топовых вузов России, таких как – ВГИК, ВКСР имени Г. Данелия, Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина и другие. Также будет представлена лента из Китая. От Екатеринбурга работу представят ученики Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Гуманитарного университета.

Площадками проведения фестиваля стали – Дом кино, Ельцин-центр, Гимназия №8 имени Дягилева и Синара Центр.