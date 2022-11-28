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НовостиОбщество28 ноября 2022 15:30

Столовая школы № 25 из Екатеринбурга попала в тройку лучших в России

Она уступила лишь Москве и Волгограду
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Всего же за победу боролись учреждения из 75 регионов нашей страны

Всего же за победу боролись учреждения из 75 регионов нашей страны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столовая школы № 25 из Екатеринбурга попала в тройку лучших в России, она уступила лишь Москве и Волгограду. Всего же за победу боролись учреждения из 75 регионов нашей страны.

- Руководство школы совместно с предприятием общепита начали работу по формированию списка блюд. Учитывалось мнению учеников, родителей и даже педагогов. Таким образом было составлено отдельное меню для старшеклассников, - рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По задумке на две недели формируется два комплекса блюд, благодаря этому школьники могут выбирать еду, которую они хотят попробовать.

Проектом была также предусмотрена креативная сервировка блюд: макароны с индейкой подаются как паста, фрикадельки - на шпажке, как шашлычок, - добавляют в учебном заведении.