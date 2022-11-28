Среди экспонатов выставки - старые коньки. Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбурге появится выставка, посвященная вещам из прошлого. В городском музее истории появился проект «Истории с антресолей». С 1 декабря взрослые уральцы смогут поностальгировать и вспомнить о предназначении уже забытых атрибутов быта. А маленькие посетители своими глазами увидят, как жили их родители, бабушки дедушки.

- На этой выставке, созданной прежде всего для детей, мы покажем, как с течением времени менялся предметный повседневной мир обычного человека. Ребята смогут сравнить свою жизнь и жизнь родителей в этом же возрасте, узнать, во что школьники прошлого играли на переменках, чем увлекали себя дома и во дворе, - рассказала куратор проекта Светлана Хайрутдинова.

Вещи на выставке посвящены периоду с 1960 по 2000 год. Его выбрали неслучайно, поскольку именно эти предметы могут рассказать о ныне живущих предках юных уральцев.

Среди вещей из прошлого - плееры, магнитофоны, пленочные фотоаппараты, переливные календарики, дисковый телефон, будильник и коньки. Часть экспонатов - собственность сотрудников музея.