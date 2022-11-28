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НовостиОбщество28 ноября 2022 15:06

Поезд Деда Мороза сделает остановки на пяти станциях СвЖД

Дед Мороз из Великого Устюга продолжает свое путешествие по России на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД».
Поезд Деда Мороза. Фото из архива РЖД

Поезд Деда Мороза. Фото из архива РЖД

Сегодня состав прибыл на Свердловскую железную дорогу и в течение недели сделает остановки в пяти городах. В каждом городе юных гостей и их родителей на перроне ждет развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочной команды. Прийти на встречу поезда и окунуться в атмосферу зимней сказки могут все желающие.

В составе празднично оформленной передвижной резиденции Деда Мороза – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

График остановок поезда на станциях СвЖД (время местное):

28 ноября Тюмень с 15:40 до 20:40

29 ноября Каменск-Уральский с 9:00 до 12:00

1 декабря Екатеринбург с 13:00 до 20:35

2 декабря Кунгур с 8:10 до 9:10

2 декабря Пермь-2 с 13:15 до 19:00

В городах, где предусмотрена длительная стоянка, возможно посещение передвижной резиденции (по заранее приобретенному билету в соответствии с указанным в нем временем посещения).

Напомним, Поезд Деда Мороза – это уникальный совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Главный зимний волшебник путешествует по России в своей передвижной резиденции и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. Его маршрут проходит через 130 больших и малых населенных пунктов на БАМе, Транссибе, в Центральной России и на Севере. Всего поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км.