Поезд Деда Мороза сделает остановки на пяти станциях СвЖД

Поезд Деда Мороза. Фото из архива РЖД

Сегодня состав прибыл на Свердловскую железную дорогу и в течение недели сделает остановки в пяти городах. В каждом городе юных гостей и их родителей на перроне ждет развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочной команды. Прийти на встречу поезда и окунуться в атмосферу зимней сказки могут все желающие.

В составе празднично оформленной передвижной резиденции Деда Мороза – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

График остановок поезда на станциях СвЖД (время местное):

28 ноября Тюмень с 15:40 до 20:40

29 ноября Каменск-Уральский с 9:00 до 12:00

1 декабря Екатеринбург с 13:00 до 20:35

2 декабря Кунгур с 8:10 до 9:10

2 декабря Пермь-2 с 13:15 до 19:00

В городах, где предусмотрена длительная стоянка, возможно посещение передвижной резиденции (по заранее приобретенному билету в соответствии с указанным в нем временем посещения).

Напомним, Поезд Деда Мороза – это уникальный совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Главный зимний волшебник путешествует по России в своей передвижной резиденции и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. Его маршрут проходит через 130 больших и малых населенных пунктов на БАМе, Транссибе, в Центральной России и на Севере. Всего поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км.