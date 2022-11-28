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НовостиОбщество28 ноября 2022 14:39

Свердловскую область до конца ноября накроет смогом

В последние дни месяца в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В последние дни месяца в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

В последние дни месяца в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область до конца ноября накроет смогом. Уральские синоптики выпустили предупреждение, которое будет действовать с 20:00 28 ноября и до аналогичного времени 30 ноября. В эти дни в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 30 ноября, - сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Напомним, ранее стало известно, что В Нижнем Тагиле создали штаб, который будет контролировать Комплексный план мероприятий по снижению вредных выбросов, который был утвержден еще 17 ноября.

Решение создать штаб было мотивировано показателями, которые поручил достигнуть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает TagilCity.ru.