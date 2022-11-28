На «Уралвагонзавод» устроят работать 250 осужденных

Подобные условия становятся стимулом, чтобы поскорее вернуться к обычной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на предприятии «Уралвагонзавод» устроят работать 250 осужденных. Заключенные смогут трудиться операторами станков с программным управлением, сверловщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электросварщиками и машинистами.

- В УФИЦ направляются только осужденные, вставшие на путь исправления, не имеющие нарушений, желающие поскорей выйти на свободу и воссоединиться со своими семьями. При этом они могут проживать на территории общежитий, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Известно, что такие работники смогут иметь мобильные телефоны и жить вне исправительного центра. Подобные условия становятся стимулом, чтобы поскорее вернуться к обычной жизни. Кроме того, у осужденных из зарплаты в доход государства удерживается от 5 до 20 %.