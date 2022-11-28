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НовостиЭкономика28 ноября 2022 13:56

Пекари Югры заявили о возможном подорожании хлеба

Когда именно вырастет цена - производители не уточняют
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Хлеб может подорожать уже в декабре

Хлеб может подорожать уже в декабре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители хлебопекарных предприятий Югры заявляют о возможном подорожании продукции на 2 - 3 рубля после новогодних праздников. Точной даты повышения цен не названо. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

В частности, о подорожании хлеба в ближайшие месяцы заявили на одном из предприятий Сургутского района.

Также один из хлебозаводов Нижневартовска планирует поднять цены из-за роста стоимости продукции на сахар, муку и маргарин, которые используются при производстве хлебобулочных изделий. Незначительный рост цен здесь возможен перед Новым годом.

По данным издания, подорожание продукции ожидается на предприятиях, которые не закупили сырье заранее и сейчас закупают их по более высоким ценам. Кроме этого, растет стоимость коммунальных платежей.