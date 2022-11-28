Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 13:33

В Югре полицейские вышли на сетевого афериста

Мужчина наживался на доверчивых покупателях
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина обманывал доверчивых покупателей

Мужчина обманывал доверчивых покупателей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нефтеюганске полицейские поймали афериста, который наживался на покупателях товаров через Интернет. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Задержать мошенника удалось после одного криминального инцидента. 28-летний мужчина увидел на сайте объявление о продаже турбокомпрессора для автомобиля. Он позвонил по указанному номеру, перевел сумму покупки и доставки, но обещанный товар так и не получил.

Мужчина обратился в полицию, после чего стражи порядка вышли на 33-летнего рецидивиста из Калининграда, который признал свою вину и пообещал вернуть деньги. Против мошенника возбуждено 20 уголовных дел за подобные преступления. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.