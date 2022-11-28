Житель Ямала подарил мошенникам 7 миллионов рублей

Мужчина взял несколько кредитов и отдал деньги мошенникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию города Надым обратился 38-летний житель Надыма, который рассказал, что 11 октября он лишился крупной денежной суммы после звонка с неизвестного номера. Об этом пишет агентство «Ямал 1».

По словам жертвы, звонивший мужчина представился сотрудником полиции и сообщил, что на абонента пытаются оформить кредит. Чтобы этого не произошло, нужно следовать указаниям банка.

После этого мошенники позвонили с другого номера, звонивший представился сотрудником банка. Ямальцу сообщили, что для пресечения незаконных действий в отношении него нужно оформить кредиты и перевести их на «безопасные счета».

В период с 11 октября по 5 ноября мужчина оформил несколько кредитов и отправил на указанные счета. После того как «сотрудники банка» перестали выходить на связь, он понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело.