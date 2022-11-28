Жилой дом на Уралмаше получил диплом Союза архитекторов России

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Речь идет о новой очереди в составе ЖК «Северное сияние» на Уралмаше.

Над архитектурой квартала работал проектный институт «Атомстройкомплекс» в партнерстве с бюро «Гордеев-Демидов». Специалисты сохранили в проекте исторический ритм застройки Уралмаша, для которой характерна объемная и богатая архитектура, а также продолжили новый масштаб высотности, заданный предыдущими очередями «Северного сияния».

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

- Объект вписан в историческую среду за счет активной пластики фасада и нерядовых архитектурных элементов, - рассказывает директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина. - На улицу Кировоградскую выходит 10-этажный дом. Две высотные башни сдвинуты вглубь квартала, одну отличают строгие прямоугольные формы, вторую - плавный скругленный силуэт. Перед круглой башней сформирована площадь, от которой вдоль 10-этажного дома продолжается крытая пешеходная галерея, в ней размещены магазины и предприятия сферы услуг. Квартальная застройка позволила выделить парадный фасад, общественное пространство, а также сформировать тихий закрытый двор.

«Северное сияние» - один из самых масштабных проектов по развитию застроенных территорий в портфеле уральского застройщика: с 2012 года «Атомстройкомплекс» планомерно расселяет ветхие и аварийные двухэтажные дома в районе метро «Уралмаш» и возводит на их месте современные жилые кварталы, формируя комфортную городскую среду. На текущий момент расселено 23 многоквартирных дома общей площадью более 13,5 тыс. кв. метров.

Квартиры в ЖК «Северное сияние» пользуются стабильным высоким спросом. Примечательно, что большую часть новоселов комплекса составляют жители микрорайона Уралмаш, которые заинтересованы в улучшении качества жилья, но намерены остаться жить в любимом районе. Помимо выгодного местоположения их привлекает широкий выбор эффективных планировок: с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, а также двухуровневые квартиры, из которых открывается отличный вид на город и летний парк «Уралмаш».