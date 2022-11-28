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НовостиОбщество28 ноября 2022 11:53

В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

За минувшую неделю зарегистрировали 37,3 тысячи новых случаев заражения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В структуре заболеваемости 63% составляют дети

В структуре заболеваемости 63% составляют дети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю выросла заболеваемость ОРВИ. Специалисты регионального Роспотребнадзора с 21 по 27 ноября зарегистрировали 37.3 тысячи новых случаев заражения, это выше среднего многолетнего уровня на 23,1%.

- В структуре заболеваемости 63 % составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости МО, выше среднеобластного в полтора раза и более: Асбестовский ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, ГО Рефтинский, ГО ЗАТО Свободный.

В Екатеринбурге в этот период выявили 18,1 тысячи заболевших, что также превышает средний многолетний уровень на 18,5 %.

Напомним, за минувшие сутки было выявлено 297 случаев COVID-19. Об этом сообщается в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

- Летальных исходов не зафиксировано, - говорится в статистике.