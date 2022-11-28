Судебный процесс должен был начаться 28 ноября. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Екатеринбурге отложили суд по делу банды сутенеров. Расследование громкого уголовного дела преступной группировки сутенеров, организованной братьями Андреем и Александром Колосовыми, завершилось в июле 2022 года. Судебный процесс должен был начаться 28 ноября.

- Заседание перенесено на 16 декабря, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

Адвокат Александра Колосова отказался комментировать причину переноса заседания, которое должно было проходить в закрытом формате.

Известно, что до судебного процесса погиб один из организаторов ОПС Андрей Колосов. В общей сложности обвиняется 20 человек, для каждого из них пришлось распечатывать обвинительное заключение из 11,5 тысяч страниц. Материалы дела разделили на 131 том.

С осени 2020 года расследованием занималось Главное следственное управление регионального Главка МВД. Также одна из девушек, причастная к делу, призналась, что стала проституткой после регистрации на сайте знакомств, где познакомилась с Александром Колосовым.

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