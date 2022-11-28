Церемония награждения победителей «Уральской звезды - 2022» состоится в Екатеринбурге 2 декабря

Фото: пресс-служба конкурса «Уральская звезда – 2022»

«Уральская звезда - 2022» - это премия, направленная на развитие гостиничного хозяйства и внутреннего и въездного туризма в Свердловской области. На сегодняшний день она заслужила признание среди владельцев и топ-менеджеров гостиничного бизнеса и туристического общества, представителей средств массовой информации и др.

Премия включает в себя 14 основных и 6 специальных номинаций, среди которых: «Лучший туроператор внутреннего и въездного туризма», «Лучший глэмпинг», «Лучший экоответственный отель», «Лучший отель - организатор событий», «Открытие года» и др. Лидеру рейтинга «Уральская звезда - 2022» будет вручен переходящий кубок.

С этого года изменен подход в формировании номинаций премии. Перечень номинаций для коллективных средств размещения определен, исходя из целевых аудиторий туристов, пользующихся услугами коллективных средств размещения. Победитель в каждой номинации определяется путем суммирования результатов опросного голосования, оценок членов жюри конкурса и потребительских оценок в системах онлайн-бронирования.

Победители конкурса, помимо профессионального признания и возможности продвижения, в том числе и в средствах массовой информации, получают специальный диплом. На сегодняшний день такой диплом украшает холлы ряда отелей Екатеринбурга и региона и, по мнению отельеров, всегда вызывает интерес и удовлетворение гостей по размещению в лучшем отеле.

Организатор премии: Центр развития туризма Свердловской области.

На торжественную церемонию награждения победителей премии «Уральская звезда - 2022» вход будет осуществляться только по пригласительным билетам.

Сайт премии - star-ural.ru