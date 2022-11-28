Врач рассказала, поможет ли шарф при боли в горле

Шарф при простуде не помогает Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врач-терапевт Оксана Булгакова в беседе с NEWS.ru рассказала, что обматывание шарфом при простуде или ангине бесполезно. По словам специалиста, эта мера дает иллюзию улучшения общего состояния, так как микробы в теплых условиях не погибают, а еще активнее размножаются.

В квартире горло повторно застудить не получится, поэтому на такие меры тратить время не стоит, лучше сходить к врачу, говорит специалист.

Дома при простуде можно выпить стакан теплой воды, так как это поможет очистить организм от бактерий и лекарств. Вся жидкость должна быть как минимум комнатной температуры.