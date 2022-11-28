Жители поселка под Екатеринбургом пожаловались на перебои с электроэнергией

Электрические сети построены в момент развития поселка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Новобобровский под Екатеринбургом пожаловались на перебои с электроэнергией.

- У нас в доме отключения света не было, но перебои с напряжением постоянно. Из-за них плохо работает техника, иногда вообще не включается, выдает ошибку. Но я нахожусь дома и могу как-то все эти процессы контролировать, вовремя включать все обратно. А вот если люди целый день на работе и отключился, например, котел отопления, то домой они вернутся в морозильную камеру, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница Ольга.

В пресс-службе «Россети-Урал» рассказали, что критичных проблем на этой территории не наблюдается, отметив, что электрические сети построены в момент развития поселка, а трансформаторная мощность увеличена до необходимого уровня.

- Жителям не стоит до такой степени быть обеспокоенными. Ситуация полностью на контроле у специалистов энергокомпании. Возможно, иные клиенты говорят о нарушениях электроснабжения, связанного с работами по замене трансформатора. Но это было всего одно отключение и вызвано оно было технической необходимостью, - рассказали в электросетевой компании. - Вчера по Новобобровскому было несколько заявок. Поступали они с ул. Ольховой. Они были отработаны. Бригады электросетевой компании по данным вызовам выезжали.

Также там добавили, что энергетики сегодня уже инженерным составом выехали в поселок и посетят адресно все улицы, с которых жители выражают свою обеспокоенность.

Кстати, свои обращения клиенты «Россети-Урал» всегда могут направить напрямую. Для этого можно заполнить заявку на сайте, и она попадет сразу энергетикам в работу.