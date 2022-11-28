СвЖД проведет в Екатеринбурге презентацию новых маршрутов и поездов 1 декабря

Фото из архива РЖД

1 декабря в Екатеринбурге холдинг «РЖД» проведет презентацию и торжественный запуск новых маршрутов и поездов Свердловской магистрали. В их числе - ускоренный пригородный поезд «Орлан», который будет курсировать в сообщении Екатеринбург - Верхняя Пышма, туристический ретро-поезд «Уральский экспресс» (тематическая программа с заездом на станцию Шувакиш) и новый скорый поезд № 55/56 сообщением Екатеринбург - Москва, сформированный из двухвагонных сцепов (новая модель). Старт этих поездов станет финальной (практической) частью железнодорожной конференции PRO//Движение.Туризм, которая посвящена повышению мобильности граждан и формированию железнодорожных маршрутов для туристических поездок в России.

В этот же день на перрон вокзала Екатеринбург прибудет поезд Деда Мороза, в котором главный зимний волшебник путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг.

Регулярное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будет организовано впервые. Это один из значимых практических шагов по созданию удобного для населения и связанного с внутригородскими транспортными системами каркаса агломерации, который формируется для обслуживания населения Екатеринбурга и близлежащих городов. В будни между городами-спутниками станут курсировать пять пар пригородных поездов (по выходным - четыре). Время в пути от железнодорожного вокзала до о.п. Верхняя Пышма-Музей составит чуть более 30 минут. На маршруте планируется использовать современные рельсовые автобусы «Орлан».

В этот же день для представителей туриндустрии пройдет презентация нового туристического ретро-поезда «Уральский экспресс». С 3 декабря он начнет курсировать по выходным дням по маршруту Екатеринбург - Шувакиш - о.п. Верхняя Пышма-Музей. Продолжительность путешествия в сторону Верхней Пышмы - 1 час 25 минут. Часть пути поезд будет вести легендарный электровоз ЧС2, а по неэлектрифицированному участку - паровоз. Поездку можно совместить с посещением сразу нескольких музеев в столице Урала и в Верхней Пышме. Предусмотрено также посещение станции Шувакиш, на которой воссозданы здание вокзала и деревянная платформа в историческом стиле, организованы несколько тематических фотозон.

Также в ночь с 1 на 2 декабря состоится первый рейс (с билетами по специальному промотарифу) нового скорого поезда №55/56 сообщением Екатеринбург - Москва. Состав сформирован из одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов. Каждый вагон оборудован системой кондиционирования воздуха, биотуалетами, душевой кабиной. Благодаря новым планировочным решениям в вагонах организованы дополнительные зоны общего пользования, где установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды - пурифайеры. Пространство купе максимально эргономично и приспособлено под потребности пассажиров в пути: есть столик-трансформер, солнцезащитные светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники. Перед отправкой поезда журналисты смогут посетить новые вагоны с экскурсией. С 12 декабря поезд № 55/56 будет курсировать ежедневно.

Сказочный поезд Деда Мороза, который также прибудет в Екатеринбург в первый день зимы, станет своеобразной презентацией Нового года. Волшебник из Великого Устюга путешествует по России в передвижной резиденции: поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». Во главе состава - паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Юных гостей и их родителей на перроне вокзала Екатеринбург ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Принять участие во встрече Деда Мороза могут все желающие. Предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенному билету в соответствии с указанным в нем временем посещения).

Время работы для СМИ на площадках 1 ДЕКАБРЯ, четверг (время местное)

9:30 - прибытие на ж/д вокзал Екатеринбург первого рельсового автобуса «Орлан» из Верхней Пышмы.

«Уральский экспресс»:

9:00 - 9:15 - сбор СМИ в Музее СвЖД (ул. Вокзальная, 14).

9:30 - 10:00 - съемка интерьеров «Уральского экспресса» (поезд стоит на платформе у старого вокзала).

10:00 - 10:27 - приветственные слова спикеров, съемка поезда снаружи, пресс-подход на фоне «Уральского экспресса».

10:30 - 11:02 - поездка в «Уральском экспрессе» до станции Шувакиш.

11:02 - 11:35 - съемки на станции Шувакиш (смена локомотива, открытие нового вокзала в историческом стиле).

11:40 - 12:20 - переезд со станции Шувакиш на ж/д вокзал Екатеринбург автотранспортом. (Справочно: в Верхнюю Пышму «Уральский экспресс» прибывает в 11:50.)

Поезд Деда Мороза:

12:30 - 12:40 - сбор СМИ на вокзале Екатеринбург (ул. Вокзальная, 22) для съемки поезда Деда Мороза.

13:00 - 13:40 - встреча поезда Деда Мороза, приветственные слова на фоне поезда (1 путь).

13:40 - 14:40 - три слота для СМИ для съемки внутри поезда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 16:30 - еще один выход Деда Мороза на платформу к детям.

20:35 - отправление поезда Деда Мороза из Екатеринбурга.

Поезд № 55/56 Екатеринбург - Москва:

14:00 - 14:30 - презентация скорого поезда № 55/56 на вокзале Екатеринбург (2 путь), экскурсия по вагонам-сцепам.