В клубном доме «Тихвинъ» продают шикарную квартиру за 89 миллионов

Квартира расположена на 8 этаже. Фото: сайт Уральской палаты недвижимости

В клубном доме «Тихвинъ», расположенном в центре Екатеринбурге, в районе улиц Радищева и Сакко и Ванцетти, продают просторную пятикомнатную квартиру за 89 миллионов рублей. Общая площадь жилья - 263,8 квадратных метра, стоимость одного «квадрата» составляет 320 605 рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Внушительная площадь квартиры обоснована тем, что на стадии строительства удалось объединить три квартиры на 8 этаже в третьей очереди клубного дома, построенного в 2009 году.

В просторной квартире есть две ванные комнаты, две лоджии, два балкона, прачечная и три кладовые. «Тихвинъ» считается единственным домом класса «де люкс» в Екатеринбурге.