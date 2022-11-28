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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:37

В Екатеринбурге цирк задолжал за электроэнергию почти шесть млн рублей

После вмешательства прокуратуры долг был погашен
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Задолженность перед поставщиком энергоресурсов была погашена

Задолженность перед поставщиком энергоресурсов была погашена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге цирк задолжал за электроэнергию 5,8 миллионов рублей. Это выявили сотрудники прокуратуры Ленинского района, которые проверяли исполнение законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве.

- В ходе надзорных мероприятий выявлено наличие задолженности за поставленные энергоресурсы ФКП «Российская государственная цирковая компания» перед ООО «Марус», - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Наличие задолженности за поставленные энергоресурсы и неисполнение договорных обязательств перед поставщиком может повлечь прекращение предоставления коммунальных услуг.

Прокуратура, выявив наличие задолженности, внесла представление директору ФКП «Российская государственная цирковая компания». В итоге задолженность перед поставщиком энергоресурсов была погашена в полном объеме.