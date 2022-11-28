В Екатеринбурге цирк задолжал за электроэнергию почти шесть млн рублей

Задолженность перед поставщиком энергоресурсов была погашена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге цирк задолжал за электроэнергию 5,8 миллионов рублей. Это выявили сотрудники прокуратуры Ленинского района, которые проверяли исполнение законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве.

- В ходе надзорных мероприятий выявлено наличие задолженности за поставленные энергоресурсы ФКП «Российская государственная цирковая компания» перед ООО «Марус», - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Наличие задолженности за поставленные энергоресурсы и неисполнение договорных обязательств перед поставщиком может повлечь прекращение предоставления коммунальных услуг.

Прокуратура, выявив наличие задолженности, внесла представление директору ФКП «Российская государственная цирковая компания». В итоге задолженность перед поставщиком энергоресурсов была погашена в полном объеме.