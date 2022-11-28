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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:13

На Компрессорном под мостом застряла фура

Осенью там установили знаки, но это не помогло
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На Компрессорном под мостом утром, 28 ноября, снова застряла фура. Об этом сообщили очевидцы группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

По всей видимости помощь водителю не понадобилась, так как в ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что подобных сообщений в дежурную часть не поступало. Однако не раз мы писали, что застрявшие под мостом большегрузы приходилось вытаскивать госавтоинспекторам с помощью буксира.

В ГИБДД также отметили, что перед мостом осенью установили предупреждающие дорожные знаки, но водителей фур по какой-то причине это не останавливает.

- На данный участок был осуществлен выезд с прокурором города и председателем Комитета по транспорту администрации города, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД. - Были установлены дополнительные дорожные знаки - ограничения по высоте 3,5 метра и сделаны габаритные ворота.