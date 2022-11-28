Планируется, что при КРТ, максимальная плотность застройки может составить 67 400 квадратных метров на гектар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отдадут под реновацию промплощадку у Мусульманского кладбища. Соответствующее постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки появилось на сайте администрации города.

Согласно опубликованным документам, на улице Черкасской снесут шесть зданий: автомастерскую, автоцентр, а также нежилые здания. После этого освободится 13,3 тысяч квадратных метров земли.

- Снос объектов производится за счет собственных средств лица, с которым будет заключен договор о комплексном развитии территории нежилой застройки, - отмечается в документах.

На подготовку документации по планировке территории отводится шесть месяцев с момента заключения договора. Предельный срок реализации решения составляет пять лет с даты заключения договора.

Планируется, что при комплексном развитии территории, максимальная плотность застройки может составить 67 400 квадратных метров на гектар, а плотность населения - не более 846 человек на гектар.