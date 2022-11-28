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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:48

В Екатеринбурге отдадут под реновацию промплощадку у Мусульманского кладбища

На Черкасской планирует снести шесть зданий
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Планируется, что при КРТ, максимальная плотность застройки может составить 67 400 квадратных метров на гектар

Планируется, что при КРТ, максимальная плотность застройки может составить 67 400 квадратных метров на гектар

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отдадут под реновацию промплощадку у Мусульманского кладбища. Соответствующее постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки появилось на сайте администрации города.

Согласно опубликованным документам, на улице Черкасской снесут шесть зданий: автомастерскую, автоцентр, а также нежилые здания. После этого освободится 13,3 тысяч квадратных метров земли.

- Снос объектов производится за счет собственных средств лица, с которым будет заключен договор о комплексном развитии территории нежилой застройки, - отмечается в документах.

На подготовку документации по планировке территории отводится шесть месяцев с момента заключения договора. Предельный срок реализации решения составляет пять лет с даты заключения договора.

Планируется, что при комплексном развитии территории, максимальная плотность застройки может составить 67 400 квадратных метров на гектар, а плотность населения - не более 846 человек на гектар.