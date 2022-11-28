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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 4:32

На ЕКАД в столкновении двух легковушек и автобуса пострадали два человека

С травмами их доставили в больницу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пострадавшую 29-летнюю пассажирку и 27-летнего водителя KIA Rio доставили в больницу Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Пострадавшую 29-летнюю пассажирку и 27-летнего водителя KIA Rio доставили в больницу Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На 12 километре ЕКАД днем, 27 ноября, водитель Toyota Land Cruiser влетел в пассажирский автобус, который откинуло на KIA Rio. В ДТП пострадали два человека.

- Водитель, управляя Toyota, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автобусу ПАЗ-423405, который двигался со стороны дублера Сибирского тракта в сторону дороги на Ново-Свердловскую ТЭЦ. После чего. Автобус допустил столкновение с навстречу двигающимся автомобилем KIA Rio, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшую 29-летнюю пассажирку и 27-летнего водителя KIA Rio доставили в 36 больницу. У девушки диагностировали перелом кисти, у мужчины - сотрясение и ушиб грудной клетки.

За рулем Toyota находился 60-летний водитель, имеющий стаж управления 14 лет. Автобусом управлял 55-летний мужчина. Медосвидетельствование показало, что все участники ДТП были трезвы.