В Камышлове оштрафовали водителя, прокатившего друга на «ватрушке», привязанной к машине

За рулем ВАЗ- 2114 находился 19-летний молодой человек Фото: скриншот с видео

В Камышлове 25 ноября возле гуманитарно-технологического техникума подростки катались на «ватрушке», привязанной к автомобилю. На это обратили внимание очевидцы и сообщили о нарушении ПДД в ГИБДД.

- Инспектора незамедлительно выехали на место происходящего. Сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали водителя, допустившего опасное нарушение ПДД, и его пассажира, - рассказали в группе «ВКонтакте» «ГИБДД Камышлов Свердловская область».

За рулем ВАЗ-2114 находился 19-летний молодой человек. На него завели административное дело по 12.23 ч.2 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Теперь ему придется заплатить штраф - 1 000 рублей.

Напомним, недавно в Заречном 22-летняя девушка скончалась после падения с прицепленного к машине снегоката. Она упала под колеса автомобиля, который ехал сзади.