В Екатеринбурге открылась эксклюзивная выставка из Москвы

Программа помогает понять людей с дефектами слуха. Фото: telegram-канал ТЦ «Гринвич»

В Екатеринбурге временно открылся московский музей «В тишине». Он расположился в торговом центре «Гринвич». Выставка помогает понять людей с дефектами слуха. Об этом сообщили в telegram-канале ТЦ.

- Внутри пять интерактивных залов, в которых вам проводят экскурсии и мастер-классы. Суть в том, чтобы час побыть в тишине, слышать себя и научиться понимать друг друга без слов, - говорится в сообщении.

Во время экскурсий и мастер-классов посетители, надев наушники и погрузившись в мир тишины, знакомятся с техническими устройствами, которые человек с дефектом слуха использует в быту, например, будильником и радионяней.

Музей будет открыт до 15 января 2023 года. Более подробную информацию о проекте и ценах на билеты на выставку можно посмотреть на официальном сайте проекта. Билеты также доступны по «Пушкинской карте».