В Нижнем Тагиле создали штаб для контроля за вредными выбросами

Штаб будет следить, чтобы выполнялся Комплексный план мероприятий по снижению вредных выбросов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле создали штаб, который будет контролировать Комплексный план мероприятий по снижению вредных выбросов, который был утвержден еще 17 ноября.

Решение создать штаб было мотивировано показателями, которые поручил достигнуть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает «Тагил.Сити».

- Постановление с подписью главы города Владислава Пинаева опубликовано 24 ноября, - пишет издание.

В утвержденный состав штаба вошли Владислав Пинаев, замглавы по городскому хозяйству Егор Копысов и начальник отдела по экологии и природопользованию Лариса Носовская. Собрания штаба будут проводиться раз в квартал.

Обязанности по контролю будет выполнять заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству К. В. Копысова. Срок контроля закончится 1 сентября следующего года.