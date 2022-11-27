Недостроенный БЦ «Карнеол» повторно выставили на продажу за 1,1 млрд рублей в Екатеринбурге

Строительство участка началось еще в 2009 году. Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге банк «Открытие» вновь выставил на торги недостроенный бизнес-центр «Карнеол», который уже больше десяти лет пустует на углу улиц Энгельса и Гоголя.

По данным портала «Росэлторг», здание планируют продать за 1,14 миллиарда рублей.

Строительство «Карнеола» началось еще в 2009 году. Готовность здания оценивается в 68%. Площадь застройки составляет 2 549 кв. метров.

Бизнес-центр не удалось продать этим летом. Торги проходили 28 июня. Стартовая цена составляла миллиард рублей, но на аукцион не заявился ни один участник.

В банке «КП-Екатеринбург» после этого рассказали, что несмотря на итоги аукциона, уверены, что скоро на объекте будет успешный девелоперский проект.

- Независимо от того, как захочет использовать объект покупатель – завершить строительство, реконструировать здание или построить на его месте что-то новое, локация объекта уникальна, подобных участков в центре крайне мало, - отметили там.

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