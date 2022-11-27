Свердловской области выделят 887 млн рублей на строительство станции очистки воды

Станцию по очистке воды планирую запустить в 2024 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал указ, по которому в 2023–2024 годах Свердловской области будет выделено более 887 млн рублей на строительство коммунальной инфраструктуры и очистку воды. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства.

Одним из объектов строительства станет Станцию «Южная» в поселке Черноисточинск близ Нижнего Тагила. Ее в работу запустят в 2024 году.

- Здесь будет использоваться методика очистки воды с помощью современных фильтров и предварительного озонирования. Мощность объекта составит 100 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить качественной водой более 200 тысяч жителей региона, - уточняется на сайте правительства.

Деньги будут выделены в рамках федерального проекта «Чистая вода», по которому к 2024 году планируется обеспечить питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% граждан страны.