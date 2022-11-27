26 ноября стало самым холодным днем в Екатеринбурге за 2022 год

В Екатеринбурге побит рекорд аномального холода в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установлен температурный минимум за 2022 год. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- 26 ноября стал самым холодным днем в 2022 году. Дневной максимум достиг -18,5 градусов, ночной минимум -22,1 градуса. До настоящего времени самым холодным днем был 6 января со средней температурой -19.1, - рассказал Алексей Пулин.

По его словам, 26 ноября стал самым холодным двадцать шестым ноября с 2006 года.

По прогнозам синоптика, 27 ноября днем температура воздуха достигнет -14, -17 градусов, ночью столбик термометра опустится до -25,-30 градусов.

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