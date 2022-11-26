Владимир Борисович выносил с поля боя раненых. Фото: Михаил Конев

В Красноуфимске простились с участником специальной военной операции на Украине. Владимир Моргун служил в Чечне, а после по контракту в Таджикистане.

- Как говорят сослуживцы, Владимир Борисович выносил с поля боя раненых. Во время своего последнего боя, закрывая брешь в обороне, был обстрелян артиллерийским снарядами и получил ранения, несовместимые с жизнью. Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира, - написал глава Красноуфимского городского округа Михаил Конев.

Владимира Моргун был награжден Орденом Мужества посмертно.

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