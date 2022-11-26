Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Североуральска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» после гибели шахтера в шахте «Черемуховская-Глубокая».

- В результате обрушения горных пород с кровли панельного штрека на шахте житель Североуральска, 1988 г.р., получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Погибшим оказался горнорабочий очистного забоя 5 разряда Максим Ш. У 34-летнего мужчины осталась жена и сын.