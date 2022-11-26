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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 12:38

В прокуратуре раскрыли подробности гибели шахтера из Североуральска

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Североуральска

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Североуральска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» после гибели шахтера в шахте «Черемуховская-Глубокая».

- В результате обрушения горных пород с кровли панельного штрека на шахте житель Североуральска, 1988 г.р., получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Погибшим оказался горнорабочий очистного забоя 5 разряда Максим Ш. У 34-летнего мужчины осталась жена и сын.