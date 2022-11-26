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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 12:20

В «Гринвиче» охранник разбил мужчине нос

Драка попала на видео, а сотруднику службы безопасности выписали премию
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Пострадавший не обращался в полицию. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Пострадавший не обращался в полицию. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В ТРЦ «Гринвич» на фудкорте охранник разбил мужчине нос. Видео драки опубликовала группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, как охранник выталкивает посетителя из-за стола. А потом его коллега бьет мужчину головой в нос.

В полиции уже заявили, что пострадавший к ним не обращался.

- Подобных сообщений в полицию не поступало. Гражданин может обратиться в ближайший территориальный ОВД или по телефону 102(02), - сообщили в УМВД.

Представитель «Гринвича» Илья Клюжин заявил, что охрана выгоняла пьяных людей.

- Я бы не назвал это дракой. Крайне пьяные люди вели себя недостойно. Охрана вывела их, чтобы они своим поведением не огорчали других посетителей. Охране выписали премию, - рассказал «КП-Екатеринбург» Илья Клюжин.

Напомним, что два года назад в «Гринвиче» толпа южан избила парня, который заступился за девушку.