Всего в области подтверждено 552 617 случаев заражения COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге зафиксировано 198 687 случаев коронавируса. Об этом 25 ноября сообщило свердловское управление Роспотребнадзора. В Нижнем Тагиле – 44 535 случаев, в Каменске-Уральском и Каменском районе 25 788 случаев.

В Березовском число случаев достигло 10 262, в Алапаевском районе 8 657, в Реже 10 162,в Первоуральске – 21 239.

- Всего на 25 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 552 617 случаев заражения COVID-19, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в Верхней Салде ввели масочный режим из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом.