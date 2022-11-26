25 ноября бывшего мэра Екатеринбурга признали иностранным агентом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Евгения Ройзмана* прокомментировал новость о попадании бывшего мэра Екатеринбурга в реестр иностранных агентов.

- С решением о включении в реестр иноагентов не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно, - сообщил «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов.

Напомним, что в отношении Евгения Ройзмана расследуется уголовное дело по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». В конце лета 2022 года обыски прошли в квартире Ройзмана и Музее Невьянской иконы.

18 ноября Октябрьский суд Екатеринбурга удовлетвори иск ГУ МВД по Свердловской области к Ройзману и еще четырем оппозиционерам. Они должны выплатить полиции 656 тысяч рублей за работу сотрудников МВД на несанкционированном митинге в январе 2021 года. * признан иностранным агентом.