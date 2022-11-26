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НовостиОбщество26 ноября 2022 10:01

Адвокат Ройзмана* прокомментировал новость о попадании в реестр иностранных агентов

Бывший мэр Екатеринбурга не будет обжаловать решение Минюста
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
25 ноября бывшего мэра Екатеринбурга признали иностранным агентом

25 ноября бывшего мэра Екатеринбурга признали иностранным агентом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Евгения Ройзмана* прокомментировал новость о попадании бывшего мэра Екатеринбурга в реестр иностранных агентов.

- С решением о включении в реестр иноагентов не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно, - сообщил «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов.

Напомним, что в отношении Евгения Ройзмана расследуется уголовное дело по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». В конце лета 2022 года обыски прошли в квартире Ройзмана и Музее Невьянской иконы.

18 ноября Октябрьский суд Екатеринбурга удовлетвори иск ГУ МВД по Свердловской области к Ройзману и еще четырем оппозиционерам. Они должны выплатить полиции 656 тысяч рублей за работу сотрудников МВД на несанкционированном митинге в январе 2021 года. * признан иностранным агентом.